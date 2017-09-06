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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta yüzde 1.4 arttı

REUTERS
06.09.2017 - 12:20 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 12:21

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.4 artarak 72,536 adete çıkarken, sekiz aylık dönemdeki daralma yüzde 2.3'te kaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Ağustos'ta 555,991 adet oldu.

ODD yıl sonu toplam pazar büyüklüğü tahminini ise Haziran ayında yukarı revize ettiği 875,000-925,000 adet aralığında tuttu.

Yıla özel tüketim vergisindeki artış ve TL'deki değer kaybının ithal ağırlıklı otomobil pazarına yansıması nedeniyle keskin düşüşle başlayan hafif araç satışları, yılın ilk yarısı itibariyle geçen yılın yüzde 8.6 altında kaldı. Ancak geçen yıl Temmuz ayında darbe girişimi nedeniyle gerileyen satışların bu yıl toparlanması ilk sekiz aydaki performansın geçen yılı neredeyse yakalamasını sağladı.

Ata Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Mahir Can Ereren, "Pazarın Ağustos ayındaki performansı beklentimizden zayıftı. Ancak ilk sekiz ay pazarın güçlü dinamiklerine işaret ediyor" dedi.

Otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 1.7, hafif ticari araç pazarı yüzde 0.4 artarak sırasıyla 54,890 ve 17,646 adete çıktı.

İlk sekiz aylık döneme bakıldığında otomobil satışları yüzde 3.4 azalırken, hafif ticari araç satışları yüzde 1.5 arttı ve sırasıyla 423,198 ve 132,793 adet oldu.

Son iki ayda satışların geçen yılı neredeyse yakalamasına rağmen, uzmanlar geçen yılın son çeyreğinde, vergi artışı beklentisiyle öne çekilen talep kaynaklı güçlü satışları yakalamanın zor olacağı kanaatinde.

Etiketler: Otomotiv Distribütörleri Derneği , ODD , Otomotiv
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