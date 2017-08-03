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    Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

    İHA
    03 Ağustos 2017 - 21:18Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 21:18

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozçalı beldesi yakınlarında meydana geldi. Nuray Polat (35) yönetimindeki 34 AY 0610 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan Meryem Altıntaş (53) ve Berke Dursun (12) olay yerine kaybetti. Araç sürücüsü Polat ile birlikte araçta bulunan Selya (7), Selen (10) Aylis Polat (13) ve Şükrü Altuntaş (62) yaralandı.

    Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: tokat , trafik kazası , reşadiye
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