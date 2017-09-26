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    Otomobil tünelde bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Engin ANAK/ALANYA, (DHA)
    26.09.2017 - 10:15 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 10:15

    Antalya'nın Alanya İlçesinde tünel girişinde bariyerlere çarparak parçalanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Mehmet Bügiş kaza yerinde, sürücü 43 yaşındaki Reşat Gürbüz ise hastanede öldü. Ağır yaralanan Mehmet Naci Gündemirin tedavisi sürüyor.

    Kaza, Alanya girişindeki tünellerde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alanya’dan Antalya yönüne giden Reşat Gürbüz yönetimindeki 06 ZA 119 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünellerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor bölümü çarptığı bariyerin önünde kalırken, diğer bölümü ise yaklaşık 20 metre uzağa savruldu.

    Otomobil tünelde bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Kazada araçta bulunan Mehmet Bügiş öldü,sürücü ve Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralandı. İhbar üzerinesevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Reşat Gürbüzü Alanya Özel Anadolu, Gündemiri ise Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralılardan Reşat Gürbüz müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Gündemirin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada ölen Mehmet Bügiş ile Reşat Gürbüzün cesetleri polis ve nöbetçi savcının incelemesn ardından morga konuldu. Kaza nedeniyle tünel yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

    Etiketler: alanya , kaza , tünel
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