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    Feci kaza... Hız göstergesi yola savruldu

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 11:06 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:26

    Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki tıra otomobilin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Hız göstergesi araçtan yaklaşık 20 metre uzakta bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 YL 957 plakalı otomobil, Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer idaresindeki 01 ZF 404 tıra arkadan çarptı.

    Feci kaza... Hız göstergesi yola savruldu

    Ankara İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

    Tırın altında sıkışan otomobilin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

    Feci kaza... Hız göstergesi yola savruldu

    Öte yandan çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon simidi ve ön paneli araçtan fırlayarak yola savruldu.

    Feci kaza... Hız göstergesi yola savruldu

    Ekipler, kaza mahallindeki çalışmalarını sürdürüyor.

    Feci kaza... Hız göstergesi yola savruldu

    Etiketler: KAZA , ankara , trafik kazası
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