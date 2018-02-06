Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Otomobil sürücüsüne kızdı diye TIR'la ezdi!

    Otomobil sürücüsüne kızdı diye TIR'la ezdi!

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 08:34 | Son Güncelleme:

    Konya'dan gelen görüntüye tepki yağıyor... İddialara göre bir arkadaşına selektör yapan otomobil sürücüsüne kızan TIR şoförü, aracıyla otomobili ezdi. 2 araca çarpan TIR şoförü kaçtı.

    Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Tam olarak ne zaman yaşandığı bilinmeyen olayda, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen, plakasız TIR ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu.

    Bu sırada otomobil sürücüsü iddialara göre, bir arkadaşına selektör yaptı. TIR sürücüsü ise kendisine yapıldığını sanarak araçtan indi, otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.  TIR sürücüsü daha sonra kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra TIR'la otomobillere çarparak kaçtı.

    Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Olayda araçlar hasar gördü.

    Etiketler: TIR , sürücüsü , Konya , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri