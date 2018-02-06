Otomobil sürücüsüne kızdı diye TIR'la ezdi!

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Tam olarak ne zaman yaşandığı bilinmeyen olayda, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen, plakasız TIR ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu.

Bu sırada otomobil sürücüsü iddialara göre, bir arkadaşına selektör yaptı. TIR sürücüsü ise kendisine yapıldığını sanarak araçtan indi, otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. TIR sürücüsü daha sonra kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra TIR'la otomobillere çarparak kaçtı.

Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Olayda araçlar hasar gördü.