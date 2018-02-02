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Otomobil satışları ocakta yüzde 4 arttı: Stoktan yediler!

Emre ÖZPEYNİRCİ
02.02.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2018 yılı ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.59 arttı ve 26 bin 611 adet oldu. Geçen sene 25 bin 689 adet satış gerçekleşmişti.

Bu artışta 2017 yılından kalan ve fiyatları zamlanmayan stoktaki otomobillerin etkisi görüldü. 2018 modellerin ağırlıkta olarak şubat ayının ikinci yarısındanOtomobil satışları ocakta yüzde 4 arttı: Stoktan yediler itibaren devreye girecek olması, ocak ayında firmaların elindeki 2017 modellerin uygun fiyattan satılmasını sağladı. Tüketiciler zamlanacak 2018 modeller öncesinde elini hızla tutarak ocak ayında otomobil satışlarını artırdı.

HAFİF TİCARİDE KAYIP

Ama stok olmadığı için aynı durum hafif ticari araç satışlarında yaşanmadı. 2018 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ocak ayına göre yüzde 12.13 azaldı ve 8 bin 465 adet olarak gerçekleşti.

Geçen sene 9 bin 634 adet satış olmuştu. Hafif ticari araçtaki kayıpla birlikte 2018 yılı ocak ayı toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0.7 oranında düşerek 35 bin 76 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ocak ayında 35 bin 323 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı.

PAZAR 975 BİN ADET OLUR

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin–975 bin adet aralığında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Etiketler: Otomotiv , Distribütörleri , ODD
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