Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yemişen köyünden Dokuzpınar köyü mezrasındaki akrabalarını ziyaret etmek için kızı Leyla Gündoğdu (16) ile birlikte yola çıkan Mustafa Gündoğdu’nun (57)kullandığı 35 P 6335 plakalı otomobil, Hoşgeldi köyünde stabilize yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada Mustafa Gündoğdu ağır yaralanırken, hafif yaralanan Leyla Gündoğdu ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak 1 km uzakta olan Hoşgeldi köyündeki vatandaşlara haber verdi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Mustafa Gündoğdu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündoğdu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.