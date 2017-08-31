Otomobil pazar yerine daldı: 2’si çocuk 3 yaralı

Kaza, Gazi Mahallesi’nde kurulan Harb-İş semt pazarında meydana geldi.

İddialara göre Hakan O., 03 VP 827 plakalı otomobil ile pazara alışverişe gelirken aracın gaz pedalı takılı kaldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halinde bulunan 03 BL 602 plakalı kamyonete çarpıp ardından pazar yerini daldı. Pazar tezgahlarını deviren otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

Büyük bir paniğin yaşandığı kazada Arda Dovücü (11), Hacer Uzuntepe (2) ve annesi Meral Uzuntepe (40) yaralandı. Yaralılarından biri kaldığı otomobilin altında çevredekilerin aracı havaya kaldırmasıyla aracın altından çıkarıldı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda şoka giren yaralı yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise LPG’li olan otomobilde gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

VATANDAŞ “OLABİLİR İNSANLIK HALİ” DİYE BAĞIRDI

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün aracın gaz pedalı takılı kaldığı için kontrol edemediğini ve bu yüzden kontrolden çıktığını söylediği öne sürüldü. Kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Otomobilin çarparak devirdiği Pazar tezgahlarındaki simit ve halı gibi ürünler ise çevreye dağıldı. Öte yandan pazaryerine aracın dalıp çok sayıda insanın hayatını tehlikeye düşmesine rağmen kalabalık içerisinden birisinin “sakin, olabilir ya insanlık hali” diye bağırması dikkat çekti.

Kalabalık grup arasında bir gencin ise olay anını görüntüleyen gazetecilere tepki göstermesi ise bir başka tartışma konusu oldu. Gazetecilere el, kol hareketleri yaparak çekmeyin diye tepki gösteren genç gazetecilerin üzerine yürümek istese de diğer vatandaşlar genci sakin olması konusunda uyardı.