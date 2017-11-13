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    Otomobil, park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
    13.11.2017 - 00:04 | Son Güncelleme:

    ADAPAZARI’nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki TIR’a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Enes Durmaz yaşamını yitirirken, arkadaşı yaralandı.

    Kaza saat 21.30 sıralarında, D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde meydana geldi. Enes Durmaz idaresindeki 54 EN 936 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girerek park halindeki 59 KS 453 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, parçalanan otomobilin sürücüsü Enes Durmaz öldü, arkadaşı Muhammet Emin Topçu ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Topçu kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ölen gencin cenazesi araçtan çıkarılırken, kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Enes Durmaz’ın cansız bedeni otopsi için savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: Adapazarı
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