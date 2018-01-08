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Otomobil kemiren eşek davalık oldu

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

Dünyanın en ilginç davalarından biri geçen yıl Almanya’da görüldü... Fıkra gibi davaya, otomobili dev bir havuç zanneden eşek yol açtı.

Otomobil kemiren eşek davalık olduEVET, doğru okudunuz... Pahalı bir spor otomobilin kaportasını kemiren Vitus adlı eşek, mahkemeye konu oldu. Vitus, otladığı çayırlık alanının yakınında manevra yapan McLaren marka 300 bin euro değerindeki portakal renkli spor otomobili dev bir havuç sanıp, kaportasına diş atınca olanlar oldu. Otomobilinde binlerce euroluk maddi hasar oluştuğunu savunan sahibi önce kendi araç sigortasına, zararın tazmini için başvurdu.
Olup bitenlere inanmakta zorlanan sigorta yetkilileri, hasarın sadece yarısını karşılamak isteyince, araç sahibi soluğu mahkemede aldı. Davanın görüldüğü mahkemenin hakimi, görgü tanığının ifadesinden yola çıkarak kararı verdi.

Etiketler: Hürdanış , Lüks otomobil , MAHKEME
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