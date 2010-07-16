Otomobil dÃ¼nyasÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle tanÄ±ÅŸmaya hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ne dair her ÅŸeyin bir arada bulunduÄŸu Autopia, otomobil dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeni cazibe merkezi.

Autopiaâ€™daki galeri, restoran-cafe ve maÄŸazalar TÃ¼rkiyeâ€™de ilk defa uygulanan bir iÅŸletme modeliyle kiralanmanÄ±n yanÄ±nda satÄ±n da alÄ±nabiliyor.

ArkasÄ±nda birÃ§ok alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi projesini baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiren KeleÅŸoÄŸlu Ä°nÅŸaat â€“ GÃ¼l Ä°nÅŸaat ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deneyimi bulunan Autopiaâ€™da, birinci el showroomâ€™lar, ikinci el otomobil galerileri, ofisler, bankalar, cafe-restoranlar ve birÃ§ok yer sahiplerini bekliyor.

autopia.com.trÂ Â Â Â Â