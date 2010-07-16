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Otomobil dÃ¼nyasÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle tanÄ±ÅŸmaya hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

16.07.2010 - 17:32 | Son GÃ¼ncelleme:

Autopia, otomobil dÃ¼nyasÄ±nÄ± tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda topluyor!NasÄ±l mÄ±?

Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ne dair her ÅŸeyin bir arada bulunduÄŸu Autopia, otomobil dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeni cazibe merkezi.
Autopiaâ€™daki galeri, restoran-cafe ve maÄŸazalar TÃ¼rkiyeâ€™de ilk defa uygulanan bir iÅŸletme modeliyle kiralanmanÄ±n yanÄ±nda satÄ±n da alÄ±nabiliyor.

ArkasÄ±nda birÃ§ok alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi projesini baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiren KeleÅŸoÄŸlu Ä°nÅŸaat â€“ GÃ¼l Ä°nÅŸaat ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deneyimi bulunan Autopiaâ€™da, birinci el showroomâ€™lar, ikinci el otomobil galerileri, ofisler, bankalar, cafe-restoranlar ve birÃ§ok yer sahiplerini bekliyor.

autopia.com.trÂ Â Â Â Â

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