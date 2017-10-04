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Otomobil devine baskın

Reuters
04.10.2017 - 09:28 | Son Güncelleme:

Japon Nissan'ın son 3 yılda ürettiği araçlarında nihai muayenelerin yetkili teknisyenler tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. Bakanlık Japonya'daki 2 fabrikaya baskın yaptı, 1.2 milyon otomobil geri çağırıldı.

Nissan, dün yaptığı açıklamada son 3 yılda 6 fabrikasında üretilen araçların son muayenelerinin yetkili teknisyenler tarafından gerçekleştirilmediğini fark etmiş ve 24 farklı modeldeki 1.2 milyon otomobili geri çağırmıştı. Haberlerin ardından Nissan'ın Nikkei'de işlem gören hisseleri yüzde 5.3'e kadar değer kaybetse de kapanışta bu oran yüzde 2.7'de kaldı.

Reuters'a konuşan iki kaynak, yetkili olmayan teknisyenlerin gerçekleştirdiği nihai araç muayenelerindeki belgelerde yetkili olanların isimlerinin kullanıldığını belirtti. Sahteciliğin 6 fabrikada da gerçekleşebilmiş olabilme ihtimalinin muhtemel olduğu da vurgulandı.

Nissan da gelişmeleri doğrularken Tochigi ve Kyoto fabrikalarında yerinde arama yapıldığını belirtti. Email ile bir açıklama yapan Nissan yetkilisi Nick Maxfield, "Şu anda fabrikalarımızdaki araç muayene meselesinin mahiyetiyle ilgili araştırma içerisindeyiz." dedi.

Nissan'ın geçirdiği soruşturma bir Japon üreticinin son zamanda karşılaştığı en büyük krizlerden biri. Son olarak Mitsubishi, nisan 2016'da bazı modellerinin yakıt tasarrufu unsurlarını çarpıttığını kabul etmişti.

Etiketler: Nissan , Nissan otomobil , Nissan baskın
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