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Hürriyet >Ekonomi>Otomobil devi denizaltı üretecek

Otomobil devi denizaltı üretecek

Hürriyet Haber
30.09.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

Aston Martin, denizaltı üreten firma "Triton Submarines" ile anlaştı. Bugün duyurulan konsept resimlere göre, Aston Martin ve Triton "Neptune" adı verilen bir denizaltı geliştiriyorlar!

Lüks otomobil üreticisi "Aston Martin" ve denizaltı üreticisi "Triton Submarines", birlikte üretecekleri ilk lüks segment kişisel denizaltı için anlaştılar. Ayrıca bugün içerisinde "Neptune" adı verilen denizaltı modelinin konsept çizimleri de, markanın websitesinden duyuruldu. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu denizaltıların şimdilik fiyatı bilinmiyor, ancak "Bond" filmlerindeki gibi kişisel bir denizaltı en azından zenginler için mümkün olabilecek.

Webtekno'nun haberine göre Triton Submarines'in güvenliği ve denizaltının teknik donanımından, Aston Martin'in ise denizaltının dış ve iç tasarımından sorumlu olduğu denizaltı, özellikle de Triton Submarines'in ürettiği tüm denizaltılarda bir şirket politikası olarak "güvenli dalma" konusunda olan deneyimiyle ve Aston Martin'in tasarım dehasıyla bir şaheser olacağa benziyor. Ayrıca sürücü dahil 3 kişiyi taşıyabilen bu denizaltıların, sadece lüks tüketiciler için değil, araştırma ekipleri ve bilim adamlarının da talebini karşılamak üzere üretildiği söyleniyor.

Denizaltı modeliyle ilgili fazla donanımsal bilgi paylaşmayan Aston Martin ve Triton yetkililerine göre, ürün çıktığında adı "Neptune" olmayacak. İsmin şimdilik tasarıma verilen bir kod olduğu söyleniyor.

Etiketler: Aston Martin , Aston Martin denizaltı , Triton Submarines
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