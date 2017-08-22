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    Otomobil çalanları polis kovalamaca sonunda yakaladı

    Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)
    22 Ağustos 2017 - 14:37Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 15:37

    GAZİANTEP’te çaldıkları belirtilen otomobilin plakasını sprey boyayla değiştiren 1’i kadın 2 kişi, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

    Olay, öğle saatlerinde İbnisinaMahallesi’nde meydana geldi. Şahinbey bölgesinden çalınan ve plakası sprey boyayla değiştirip 27 F 9195 haline getiren 27 E 8165 plakalı otomobili fark eden Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, içerisindeki şüphelilere ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücü İ.K., bir süre sonra aracı yola bırakıp yanındaki Ü.A. isimli kadınla kaçmaya başladı.

    Otomobil çalanları polis kovalamaca sonunda yakaladı

    İ.K. ve Ü.A., polisin tarladaki kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Otomobilde parmak izi alan polis, şüphelileri de emniyete götürdü.

    Etiketler: gaziantep , otomobil , hırsız
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