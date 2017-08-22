Otomobil çalanları polis kovalamaca sonunda yakaladı

Olay, öğle saatlerinde İbnisinaMahallesi’nde meydana geldi. Şahinbey bölgesinden çalınan ve plakası sprey boyayla değiştirip 27 F 9195 haline getiren 27 E 8165 plakalı otomobili fark eden Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, içerisindeki şüphelilere ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücü İ.K., bir süre sonra aracı yola bırakıp yanındaki Ü.A. isimli kadınla kaçmaya başladı.

İ.K. ve Ü.A., polisin tarladaki kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Otomobilde parmak izi alan polis, şüphelileri de emniyete götürdü.