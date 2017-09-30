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    Otomobil bariyerlere saplandÄ±: 3 yaralÄ±

    KOCAELÄ° (Ä°HA)
    30.09.2017 - 22:45 | Son GÃ¼ncelleme:

    Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde bir otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu yola savrulan bariyere, ters istikametten gelen otomobil saplandÄ±. Kazada 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

    Kaza, GÃ¶lcÃ¼k DeÄŸirmendere DÃ¶rtyol mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi Ã¶ÄŸrenilemeyen 41 NC 121 plakalÄ± otomobil, GÃ¶lcÃ¼k'ten DeÄŸirmendere istikametine giderken sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi Ã¼zerine bariyerlere Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle yol ortasÄ±nda bulunan bariyer savrularak ters ÅŸeride geÃ§ti. Bu esnada GÃ¶lcÃ¼k'ten Ä°zmit istikametine seyir halinde olan Mesut KarayiÄŸit idaresindeki 34 VE 1511 yola savrulan bariyere ok gibi saplandÄ±. Kazada otomobillerde bulunan 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar saÄŸlÄ±k ekiplerince GÃ¶lcÃ¼k Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Polis ekipleri kazayla alakalÄ± inceleme baÅŸlattÄ±.

    Etiketler: GÃ¶lcÃ¼k , Kocaeli , kaza
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