Otomatla otomobil satacak

Financial Times’ın haberine göre, Çinli Alibaba bir kutu kola alımı kadar kolay otomobil satın almayı vaat eden satış makinelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Gelecek sene beklenen mega satış makinesi, Çin’in tüketimciliğinin yeni sembolü olacak.

Haberde yer alan bilgilere göre alıcılar akıllı telefonlarından otomobillere göz atabilecekler ve daha sonra satın alma düğmesine basarak arabayı dikey ekran kulelerinden aşağıya indirebilecekler.

Alibaba’nın Tmall e-ticaret platformundaki otomotiv bölümünün Genel Müdürü Yu Wei, çevrimiçi otomobil alışverişinin döneminin çoktan geldiğini söyledi ve otomobil almanın bir kola kadar kolay olabileceğini belirtti.

Alibaba, tüketicilere daha fazla seçenek sunmak ve daha çok harcama yapmalarını sağlamak için online mağazaları fiziksel mağazalarla harmanlayan yeni perakende modeline öncülük ediyor.

Bununla birlikte, şirket bir satış makinesinden otomobil satan ilk kişi olmayacak. Singapurlu ikinci el otomobil üreticisi Autobahn Motors, Aralık ayında “dünyanın en büyük lüks otomobil satış makinesi” olarak adlandırdığı fütüristik bir 15 katlı showroom kurarken Carvana, Tennessee ve Texas’ta daha mütevazi sürümler inşa etti.

Alibaba, satış makinesini, finansmanın ve alıcının kredi durumuyla ilgili verilerini bir araya getiren ekosistem takmayı planlıyor.

Alibaba’nın puanlama sistemi Susam Kredisinden gerekli kredi notuna sahip olan alıcılar, yüzde 10’luk bir ön ödemeyle araçlarını alıp yola çıkacaklar ve Alipay üzerinden aylık taksitlerle ödemelerine devam edecekler.

Alıcılar konsepti benimsemiş görünüyor. Zira Autobahn Motors’un Genel Müdürü olan Gary Hong, satışlarda yüzde 30’luk bir artış olduğunu söyledi. Halen 10 milyon dolarlık klasik otomobil satılıyor.

Gary Hong müşterinin arabasını beğenip seçtikten sonra kuleden aşağı inmesinin bir kaç dakika alacağını sözlerine ekledi.