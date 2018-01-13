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    ‘Otomatik bilgi paylaşımı’ için dava açın

    İHA
    13.01.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ‘otomatik bilgi paylaşımı’nı engellemek için kişisel olarak dava açabileceklerini söyledi.

    MALİYE Bakanı Naci Ağbal’ın OECD tarafından oluşturulan ve 116 ülkenin imzaladığı ‘Vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi’ kapsamında şu an bilgi paylaşımı yapılan ülke bulunmadığını açıkladığını hatırlatan Erhan Nacar, şöyle konuştu:
    “Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Alman hükümetinin vatandaşlarımızın evine gönderdiği raporlar ve evraklar üzerine harekete geçildi. Bu konuda sorun yaşamak istemeyen Avrupalı Türkler, bu konuyla ilgili ya kanun çıkmasını bekleyecek ya da her kişi kendi adına dava açacak. Hiçbir şey yapmamaktansa bu şekilde durdurma ve bloke yoluyla Avrupa’ya bilgi akışını mahkeme kararıyla durdurabilirler.”

    Etiketler: ALMANYA , BANKALAR
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