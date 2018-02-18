Otomatik BES’e haksızlık etmeyelim

Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Burak Ali Göçer, otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sayesinde bir yılda 3,4 milyon kişinin sisteme giriş yaptığını söyledi. Göçer, otomatik BES’te, 2017’nin hem sektör için hem de çalışanlar için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, “Cayanlar oldu ama aradan geçen süre içinde farkındalık ve bilgi seviyesi bir miktar arttı. Geçtiğimiz yıl hepimize gösterdi ki, sistemde kalma oranını artırmak en önemli ihtiyaç. Bu da toplumdaki tasarruf bilincini yükselterek, çıkış süresi ile ilgili yanlış algıların önüne geçerek olmalı” dedi.

REVİZYON NELER GETİRECEK?

Burak Ali Göçer, otomatik BES’te yapılacak revizyonlara da değinerek, cayma süresinin 6 aya çıkması ve sistemden istenilen zamanda çıkılacağının vurgulanmasının, katılımcıların otomatik BES’i tanımaları için avantaj sağlayacağını vurguladı. Bunun da kararsız olanları biran önce çıkış yapma isteğinden uzaklaştıracağına ve cayma oranlarını azaltacağına dikkat çeken Göçer, “Çıkış yapan katılımcılar 2 yıl sonra tekrar sisteme giriyor. Bu 2 yıllık bekleme süresinin kaldırılarak ayrılanların istediği zaman tekrar sisteme girmesi gündemde. Bu sayede ayrılmak için acele ettiğini düşünüp pişmanlık yaşayanların sisteme döneceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İlk yıl cayma oranları yüksek oldu diye otomatik BES’e haksızlık edilmemesi gerektiğini vurgulayan Burak Ali Göçer, şunları söyledi: “Tasarruf sorununa karşı hızlı hareket edilmesi lazımdı ve bu yapıldı. Bu nedenle tanıtım biraz geriden geliyor. Bu ve benzer düzenlemeler elbette ufak faydalar sağlayacaktır. Sistemin tanınması, sisteme duyulan inancın ve tasarruf konusundaki bilincin artması yıllara yaygın olarak gerçekleşecektir. Bu noktada işverenlerin de rolü çok önemli. Otomatik BES’i çalışanlarına anlatmaları büyük fayda sağlıyor.”

Göçer, otomatik BES ile gönüllü BES’in büyümesinde bir miktar yavaşlama olduğunu da belirterek, emeklilik sistemine ‘toplam BES’ diye bakmak gerektiğini kaydetti. Gönüllü BES’te 14 yılda 7 milyon kişi sisteme katılırken, otomatik BES ile bir yılda 3,4 milyon kişinin sisteme girdiğini ifade eden Göçer, “Katılımcıların 2,5 milyonunun daha önce gönüllü BES’i olmadığını, onları tasarrufa otomatik katılım ile başlattığımızı düşünürsek, bun başarı olarak yorumlamak doğru olacaktır” dedi.

BÜYÜME HIZ KESMEDİ

Burak Ali Göçer, gönüllü BES’te büyümenin durmadığını belirterek, şunları söyledi: “2017 yılında 300 bin yeni katılımcı sisteme dahil oldu ve katılımcıların fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 17 milyar TL arttı. Otomatik BES’in başladığı dönem için bu önemli bir başarı. Gönüllü BES tarafında çıkışların otomatik katılıma göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bu da son derece normal; çünkü otomatik BES’te sonradan yaşanan karar alma süreci, gönüllü BES’te önce yaşanıyor. Hemen ertesi gün çıkmayı planlayan kişi, en başta sisteme girmiyor. Şirket olarak BES’teki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2017 yılında büyüme hızı yavaşlayan sektöre önemli bir ivme kazandırdık ve 66 bin yeni katılımcıyı sisteme soktuk. Yılsonu itibarıyla toplam katılımcı sayımız 1,2 milyona, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 11,8 milyar TL’ye ulaştı.”

SÖZLEŞMELERİN 605 BİNİ İŞVEREN KATKILI

Burak Ali Göçer, gönüllü BES’teki sözleşmelerin 605 bininin işveren katkılı sözleşmelerden oluştuğuna değinerek, şunları söyledi: “Bu planların çalışan için en büyük avantajı, tabii ki işverenin çalışan için katkı payı ödemesi. Birçok firmada aynı zamanda çalışanın da kendi adına ödediği sözleşmeler oluyor. İşveren katkılı planların çalışan bağlılığını artıran en önemli etkenlerden biri olduğunu unutmamalıyız. BES’i kullanarak işverenler, çalışanlarına yan haklar tanıyabilir ve bu sayede kendi şirketlerinin tercih sebebi olmasını sağlayabilirler.”

ALLIANZ SÖZÜNÜ TUTTU

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, bir yıl içinde 3 özel sürdürülebilir çözümü hayata geçirdiklerini, inovasyon alanında 3 girişime destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Allianz Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisinin iki önemli ayağı olan önleyici çözümler ile girişimcilik ve inovasyon temellerinde tüm 2017 hedeflerini yerine getirdik. Meme kanseriyle mücadelede kadınlarda farkındalık yaratan uygulama ve elektrikli otomobiller için kasko indiriminin yanı sıra güneş santrallerine özel performans sigortası çözümlerini geliştirdik. Kurum içinden hamile kadınlara bilgi ve network sağlayan BilenAnnem uygulamasının hayata geçmesine, kurum dışından artırılmış gerçeklik tabanlı riziko kontrolüne olanak veren Gamester uygulamasına ve astım hastalarının nefes kapasitelerini kolayca ölçmelerini sağlayan SpiroHome girişimlerine destek verdik.”