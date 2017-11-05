Otomatik BES cazip olacak

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Sistemden cayan vatandaşlarımızın tüm haklardan yeniden faydalanabilmesinin önünü açacağız" dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emekliliğe otomatik katılım sisteminde, 27 Ekim itibarıyla 3 milyon 371 bin 203 çalışanın bulunduğunu bildirdi. Toplam fon büyüklüğünün 1.4 milyar liraya ulaştığı sistemde, bu büyüklüğün yüzde 63’ünün faizsiz, yüzde 37'sinin faizli fonlarda değerlendirildiğine işaret eden Şimşek, sistemden ayrılma oranının ise yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi. Şimşek, "Cayma oranları beklentimizin üzerinde gerçekleşse de çalışanların yarısının sistemde kalarak, 14 yıldır yürürlükte bulunan BES'teki katılımcı sayısının yarısına bir seneden kısa sürede ulaşılması başarıdır" diye konuştu. Şimşek, sistemden ayrılan çalışanların büyük kısmının da halihazırda bir bireysel emeklilik sözleşmesinin bulunduğuna dikkati çekti.

İŞTE ATILACAK ADIMLAR

Sistemde, devletin başlangıçta sunduğu bin liralık katkı, katkı payına karşılık yüzde 25'lik ödeme, sistemden emeklilik hakkı kullanıldığında yıllık gelir sigortasını seçen katılımcılara yüzde 5 devlet katkısı ve vergi teşviki gibi cömert desteklerin olduğuna işaret eden Şimşek, daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı daha iyi hale getirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını söyledi. Şimşek, sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini belirterek, şunları açıkladı:

- Sisteme yeniden giriş yapmak isteyen katılımcılar için başlangıçtaki 1000 liralık devlet katkısını yeniden hesaplayacağız.

- Sisteme yeniden girişte 2 yıl beklenmesi zorunlu olmadan tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız.

- Mevcut uygulamada 2 ay olan cayma dönemi süresini de 6 aya kadar uzatmayı düşünüyoruz. Bu sürede yine anapara koruma garantisi sunulacak.

- Taahhüt edilen devlet katkısının nemalandırılmasına ilişkin süreç ve düzenlemeler katılımcıların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Şimşek, şirketlerin bu sürede katılımcılarla daha yoğun bir iletişim yürütebilmesinin, sistemin tüm detaylarıyla daha iyi anlatılabilmesinin ve katılımcıların anapara koruma garantisi altında daha geniş bir sürede sistemi değerlendirilebilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

AVRUPA İLE İLİŞKİLER İYİLEŞİYOR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün Twitter hesabından, ‘Avrupa-Türkiye’ ilişkilerinin iyileştirildiğini belirtti ve bu konuda 7-8 Aralık’ta Brüksel’deki zirvede Avrupalı meslektaşları ile yapacağı eş başkanlığı ve demeçlerini içeren bir haberi de paylaştı.