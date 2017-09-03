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    Otogardan aldı, eve götürdü, katletti

    İbrahim AKTÜRK / İhsan YALÇIN İstanbul-DHA
    03.09.2017 - 12:05 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 12:34

    Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu... Eşi Kenan Demirdağ tarafından dün evde bıçakla öldürülen 30 yaşındaki Alime Demirdağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının cenazesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Sındırgı İlçesi'ne gönderildi. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önünde toplanan Demirdağ'ın mesai arkadaşları, genç kadının bayram tatili nedeniyle gittiği memleketi Balıkesir'den dün geldiğini söyledi.

    Demirdağ'ın iş arkadaşı Şahabettin Atalay, genç kadının dün işbaşı yapması gerektiğini belirterek, "Kocası dün onu otogardan aldı. Barışmak bahanesiyle eve götürdü ve katletti. Bir ay önce yine kavga yapmış ve kocasını bıçaklamıştı. Daha önceden sığınma evinde de kalmıştı. Eşiyle telefonla ara sıra konuşuyordu. Bazen telefonlarına cevap vermiyordu" diye konuştu.

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    "EŞİNİN KENDİSİNİN DÖVMESİNDEN İŞKENCE ETMESİNDEN ŞİKAYETÇİYDİ"

    Demirdağ'ın başka bir mesai arkadaşı Gıyasettin Tahtacı, "Eşiyle sürekli kavga yapıyordu. İşyerinde durmadan ağlıyordu. Eşinin kendisini dövmesinden, işkence etmesinden şikayetçiydi" dedi.

    "GÖREV DEFTERİNE VEFAT YAZAMADIK"

    Genç kadının yakınlarına destek vermek amacıyla Adli Tıp Kurumu önüne gelen Demirdağ'ın işyerindeki şefi olan Hayri Bostancı, "İki gün önce ben zaten rahmetliyi uyarmıştım. Eşiyle karşı karşıya gelmemesini söylemiştim. Bir ay önce aralarında bıçaklama olayı olmuştu. 'O rahat durmaz, sana zarar verir' diye uyarmıştım. Feci bir şekilde katledildi. Dün bir saat geç kalacağını söyledi. Daha sonra bu olay oldu. Bugün de izinli olarak kaydettik. İşyerindeki görev defterine vefat ettiğini yazamadık" şeklinde konuştu.

    TUTUKLANDI

    Öte yandan Kenan Demirdağ, çıkarıldığı Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklandı ve cezaevine konuldu.

    Etiketler: Alime Demirdağ , kadın cinayetleri , kadına şiddet , katil koca , istanbul
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