Otogarda yoğunluk başladı

Kurban Bayramanını şehir dışında geçirmek isteyenler biletleri günler öncesinden tükenmişti. Otogardaki yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor. Kurban bayramında uzun tatilili şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullar yollara düşmeye başladı.

Şehirlerarası otobüs biletleri günler öncesinden tükenmiş, 8 bin ek otobüs seferi konmuştu. Bugün başlayacak olan uzun tatil öncesinde karayoluyla erken saatte İstanbul’dan ayrılmayı planlayanlar 15 Temmuz demokrasi Otogarında zaman zaman yoğunluğa sebep oluyorlar. Sefer saatlerinin çakıştığı saat başlarında ise otogar çıkışında otobüs yoğunluğu yaşanıyor. Otogarda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinden itibaren daha da artması bekleniyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



