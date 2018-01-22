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    Otobüsün buzdolabından çıktı! Servet değerinde...

    DHA
    22.01.2018 - 06:07 | Son Güncelleme:

    Bolu'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, piyasa değeri 10 milyon lira olan 64 kilo 540 gram külçe altın bulundu. Altının otobüsün buzdolabına yerleştirildiği öğrenildi.

    Bolu'da TEM'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, buzdolabında piyasa değeri 10 milyon TL olan 64 kilo 540 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM'de Irak'ın Süleymaniye kenti ile İstanbul arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

    Otobüste, narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis, buzdolabına içeceklerin arasına gizlenmiş ve paketlenmiş halde 64 kilo 540 gram 60 miligram külçe altın buldu. Altınların kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edildi. Altınlara el konulurken, otobüs şoförü H.E. (38) ve muavin Ö.Y. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.

    Etiketler: buzdolabı , son dakika
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