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    Otobüsü karıştıran taciz iddiası!

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 14:36 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 14:40

    Samsun'da otobüste genç kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

    Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde ring otobüsü içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ş.K.(20) adlı genç kız okul çıkışı bindiği otobüste bir kişinin elle tacizine uğradı. Genç kızın tepkisi ile tacizde bulunan şahıs otobüsten indi. Ş.K., polise şikayette bulundu.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen evli 2 çocuk babası H.A.'yı (62) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Etiketler: Otobüs , taciz , Samsun , Son dakika
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