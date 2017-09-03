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    Otobüsteki tacizi kadınlar yakaladı

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 08:00 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 08:06

    İstanbul'da otobüsünde 14 yaşındaki çocuğa taciz cezaevinde bitti.

    Olay, 20 Ağustos'ta İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 14 yaşındaki Z.A., annesiyle birlikte bindiği otobüsün arka kapısının yanındaki ters koltuklara oturdu. 42 yaşındaki tekstilci C.B., otobüste boş koltuklar olmasına rağmen küçük kızın başında durmaya başladı. Ancak bir süre sonra C.B., iddiaya göre bilerek küçük kızın üzerine düştü.

    Habertürk'ün haberine göre olayı başta C.B.'nin dengesinin bozulmasına yoran küçük kız, taciz tekrarlanınca ağlamaya başladı. Yaşadığı şoku üzerinden atıp tepki gösteren Z.A., 'Ne yapıyorsun sen?' diye bağırınca tacizci otobüsten inmeye çalıştı. 

    Bu sırada Z.A.'nın annesi ve diğer kadınların otobüsü durdurup kapıların açılmasına izin vermedi. Çağrılan polis, C.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, "Önce karnım aç olduğu, başım döndüğü için üzerine düştüm. Sonrasında da dengemi kaybedip düştüm" diye kendini savundu. 

    Ancak nöbetçi hakim, C.B.'nin 'çocuğunun cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

    Etiketler: taciz , otobüste taciz , istanbul
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