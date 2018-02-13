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    Otobüste valizinde dinamit bulunan yolcu

    Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
    13.02.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    KONYA’da yolcu otobüsünde valizinde 2 dinamit lokumu ile 2 dinamit kapsülü bulunan Şehmuz O. (31),tutuklandı.

    Geçen 1 Şubat günü, Antalya’dan Konya’ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki İlçesi Yarpuz Mahallesi’nde otobüse binen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Şehmuz O.’nun valizinde dinamit olduğunu fark edip, polise haber verdi.Otobüs, Seydişehir ilçesinde karayolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı. Burada yapılan aramada, yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.’nun valizinde 2 dinamit lokumuyla 2 dinamit kapsülü ele geçirildi.

    Emniyetteki ifadesinde dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürenŞehmuz O., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



    Etiketler: Valiz , son dakika
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