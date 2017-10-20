Otobüste panik anları...

Olay, dün öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 D 0128 plakalı halk otobüsü seyir halindeyken araçta bulunan genç bir kız fenalaşarak bayıldı. Genç kızı bir anda yerde baygın bir halde bulan yolcular genç kıza ilk müdahaleyi yaparken, aracı da durdurması için otobüs şoförüne seslendi. Genç kızı baygın halde gören otobüs şoförü yeniden direksiyon başına geçerek, güzergah değiştirip bayılan yolcuyu kısa bir sürede Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdi. Hastane çalışanları ve çevredekilerin yardımıyla genç kız otobüsten taşınarak sedyeye bindirildi. Rahatsızlanan yolcunun hastaneye yetiştirilme çabası bir yolcu tarafından da cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Otobüs şoförü ve yolcuların rahatsızlanan genç kıza gösterdikleri duyarlı davranış takdir topladı. Olay sonrası halk otobüsü şoförü Cavit Bayrak, "İnsan hayatı işten daha önemlidir. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" yorumunda bulunurken, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.