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    Otobüs yolcularının kâbusu 'Dalton Kardeşler' yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.01.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’den gelerek İstanbul’daki otogar ve hastanelerde yankesicilik yapan 6’sı kardeş 7 kişilik çete çökertildi. 'Dalton Kardeşler'in 89 suçtan emniyette kayıtları olduğu ortaya çıktı.

    Otobüs yolcularının kâbusu Dalton Kardeşler yakalandıAsayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, son dönemde yaşanan yankesicilik olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Gebze’de oturan 6’sı kardeş 7 kişilik çetenin her gün İstanbul’a gelerek olayları gerçekleştirdiği belirlendi.

    Çete üyelerinin zengin ve yaşlı olan vatandaşları hedef seçtikleri tespit edildi. Yankesicilik yapacakları alanlarda farklı yerlerde duran çete üyeleri birbirleriyle beden diliyle anlaştıkları ortaya çıktı.

    Otobüs yolcularının kâbusu Dalton Kardeşler yakalandı
    Bir grup çete üyesi perdeleme yaparken, diğer üyeler de vatandaşların cep telefonu ve cüzdanlarını çalıyordu.

    ÖNCE TOPLANTI YAPIYORLARDI

    Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri çetenin liderliğini ortanca kardeş olan 35 yaşındaki Şakir Z.’nin yaptığını tespit edilirken, çetenin yankesiciliğe çıkmadan önce toplantı yaptıkları saptandı.

    Otobüs yolcularının kâbusu Dalton Kardeşler yakalandı

    AMELİYAT PARASINI DA ÇALDILAR

    Eşzamanlı operasyonda, çete elebaşı Şakir Z. (35) ile birlikte Zeki Z. (37), Veysel Z. (34) Ali Z. (38), Urfan Z. (47) Yıldırım Z. (33) ve Bülent A. (42) gözaltına alındı. Çetenin yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenirken, Kastamonu’dan eşini ameliyat ettirmek için İstanbul’a gelen İ.D.’nin de ameliyat parasının çete üyeleri tarafından çalındığı tespit edildi.

    Toplam 89 suçtan kaydı oldukları belirlenen çete üyeleri, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Otobüs yolcularının kâbusu Dalton Kardeşler yakalandı

     

    Etiketler: Kocaeli , otogar , yankesici
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