Otobüs yolcularının kâbusu 'Dalton Kardeşler' yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, son dönemde yaşanan yankesicilik olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Gebze’de oturan 6’sı kardeş 7 kişilik çetenin her gün İstanbul’a gelerek olayları gerçekleştirdiği belirlendi.

Çete üyelerinin zengin ve yaşlı olan vatandaşları hedef seçtikleri tespit edildi. Yankesicilik yapacakları alanlarda farklı yerlerde duran çete üyeleri birbirleriyle beden diliyle anlaştıkları ortaya çıktı.



Bir grup çete üyesi perdeleme yaparken, diğer üyeler de vatandaşların cep telefonu ve cüzdanlarını çalıyordu.

ÖNCE TOPLANTI YAPIYORLARDI

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri çetenin liderliğini ortanca kardeş olan 35 yaşındaki Şakir Z.’nin yaptığını tespit edilirken, çetenin yankesiciliğe çıkmadan önce toplantı yaptıkları saptandı.

AMELİYAT PARASINI DA ÇALDILAR

Eşzamanlı operasyonda, çete elebaşı Şakir Z. (35) ile birlikte Zeki Z. (37), Veysel Z. (34) Ali Z. (38), Urfan Z. (47) Yıldırım Z. (33) ve Bülent A. (42) gözaltına alındı. Çetenin yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenirken, Kastamonu’dan eşini ameliyat ettirmek için İstanbul’a gelen İ.D.’nin de ameliyat parasının çete üyeleri tarafından çalındığı tespit edildi.

Toplam 89 suçtan kaydı oldukları belirlenen çete üyeleri, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.