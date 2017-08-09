Otobüs şoförünü feci dayak soruşturmasında yeni gelişme

Geçen cuma günü Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ta 5 yıllık şoför olan Metin Aysan (50) 92 numaralı Beşevler-Terminal seferini yapmak için otobüsle yola çıktı. Nilüfer'de Kara Fatma durağından 8 tane yolcu alan Aysan, vatandaşa 3 kişilik eksik bastığını söyledi. Bunun üzerine yolcu, şoföre hakaret ve tehditler etmeye başladı. Yolcunun sakinleşmemesi üzerine yakınları 2 durak sonra indi. Daha sonra Mihraplı Camii durağına yanaşan Aysan'a ne olduğunu anlamadan 3 kişi saldırdı. Şahıslar tarafından bir süre darp edilen şoför şikayetçi oldu.



Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Onur A., Cafer Ç. ve Orhan B.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinde, “Otobüs şoförü kaldırıma yakın sürdüğü için Cafer’e çarpıyordu. O esnada Onur, Cafer’i çekince dikiz aynası sıyırdı. İleriki durakta kendisini ikaz ettik. Bize tekme attı. İlk olayla alakamız yoktur” dedi. Onur A. ise, yaşanan olaydan bir gün sonra kardeşi ile şoför arasında olanları duyduğunu söyledi.



Ömer A. da, “Eşim ve kayımpederim kendi kartını okuttu. Ben de 6 kişilik kart okuttum. Şoför bize 11 kişi bindiğimizi söyledi. Durakta binen diğer 3 kişinin bizle alakası yoktu. Ayrıca onlar da kendi kartlarını okuttu. Tartışma başladıktan sonra kartımdaki bütün bakiyemi okutarak kartı şoföre verdim. 2 durak sonra otobüs şoförü bizi indirdi. Ticari araçla terminale gittik. Yaşanan olayla alakam yoktur. Şoförü darp eden kardeşim Onur A.’nın orada olması tamamen tesadüftür” diye konuştu. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmâlen serbest bırakıldı.