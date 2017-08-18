Otobüs şoförlerine 26-65 yaş şartı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği talimatla bayramda trafikte alınacak önlemleri hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen genelgede denetimlerin artırılması istendi.



Buna göre, 10 günlük bayramı tatili süresince 5 bin 399 polis ve 1236 jandarma timi olmak üzere 6 bin 635 trafik denetim ekibi, 43 bin 117’si polis ve 9 bin 819’u jandarma olmak üzere 52 bin 936 personel görevlendirildi. Denetim yapacak personelin, “trafikte görünür olmaları, yüz yüze temasa önem vermeleri, saygı ve nezaket kuralları içinde davranmaları, ön ve arka koltukta oturanlara emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri” konularında uyarılması talimatı verildi.



10-20 KİLOMETREDE BİR RESMİ EKİP

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yeni uygulamaya konulan Uygulama Takip Projesi (UTP) ile artık görevli ekip ve personelin güzergâhtaki konumları, denetimleri ve sonuçları anlık olarak merkezden takip edilecek. Kazaların yoğun olarak yaşandığı 20 güzergâhta 10-20 kilometrede bir resmi ekip görevlendirilecek. Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, “tuzak radar” algısına neden olacak yöntemler ve radarlı araçlarla gizlenerek denetim yapılması da yasaklandı. Şehirlerarası otobüs terminallerinde 24 saat esasına göre denetim yapılacak. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde, 65 yaş üstü ile 26 yaş altı şoförlerin otobüs kullanmalarına ve çıkış almalarına izin verilmeyecek.