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    Tepkinin ölçüsü kaçınca! Gözyaşlarına boğuldu

    İHA
    09 Ağustos 2017 - 15:17Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:55

    İzmir’de, iddialara göre 45 dakika boyunca otobüsün gelmemesine sinirlenen vatandaşlar, otobüse saldırıp camlarını kırdı. 

    Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde Konak-Esbaş arası sefer yapan 233 numaralı belediye otobüsü iddialara göre, İnkılap Durağı'na geç geldi. Dakikalarca otobüsün gelmesini bekleyen vatandaşlar ise duruma sinirlendi ve şoföre tepki gösterdi. Otobüsün dolu olması üzerine araçtaki yolcuları indiren şoför, aşırı yoğunluk nedeniyle iddialara göre yolcu da almadı. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi ve ortalık bir anda karıştı.

    YOLCULAR YARALANDI

    Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, bir esnaf da bir anda otobüse saldırarak camını kırdı. Camın kırılması ile otobüsün içinde bulunan bir kadın başından yara aldı. Kanlar içinde kalan kadın yaşadığı şok ile ağlamaya başladı. Mahalleli ise İnkılap Durağı'nda hep aynı sorunu yaşadıklarını, otobüslerin geç geldiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polisler de vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

    Tepkinin ölçüsü kaçınca Gözyaşlarına boğuldu

     

    Etiketler: izmir , otobüse saldırı , belediye otobüsüne saldırı
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