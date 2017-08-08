Otobüs alev alev yandı: 20 yolcu vardı, faciadan dönüldü

Olay saat 19.00 sıralarında, D-650 Karayolu Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Antalya’dan İstanbul’a giden Melih Cantürk idaresindeki 34 EG 1344 plakalı yolcu otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Melih Cantürk dumanları fark edince aracı yolun sağında park etti.

20 YOLCU VARDI

Otobüste bulunan 20 yolcu aşağı inerken, otobüs alevler içerisinde kaldı. Yol ulaşıma kapanırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen otobüs yangınını itfaiye güçlükle söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangının söndürülmesinin ardından yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"3 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Olayı anlatan otobüs şoförü Melih Can Türkoğlu, seyir halinde giderken arkadan birden dumanların geldiğini fark ederek aracı sağa çektiklerini belirterek, “Seyir halinde giderken bir anda arkadan dumanların geldiğini fark edip sağa çektik. Üç dakika içinde oldu her şey Antalya'dan gelip İstanbul'a devam ediyorduk. Otobüste net 20 yolcumuz vardı” dedi.

EŞYALAR YANDI

Yolculardan Hasan Mert ise, “Sakarya'da otobüsümüz alev aldı. Arkadan koku geldi. Muavinler ve şoförler bizi otobüsten hemen indirdi sağ olsunlar. Birden otobüs alev aldı. Biz de anlayamadık. Biraz eşyalarımız yandı ama onlar önemli değil. Canımızı kurtardık yeter” diye konuştu.

Diğer yolcu Turgay Kaya da Antalya'dan tatilden döndükler sırada içinde bulundukları otobüsün bir anda tutuşmaya başladığını anlatarak, "Herhangi bir can kaybı yok. Araç personeli bizimle gayet ilgilendi, çoğu eşyamızı kurtardık. Diğer araç geldi, yolcuları alıyor. Yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Soğutma ve temizleme çalışmaları nedeniyle yaklaşık iki saat tek şeritten sağlanan trafik, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.