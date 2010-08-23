Ara
MENÃœ
Haberler >Advertorial>Oto YÄ±kamaya ArtÄ±k Para Vermeyin

Oto YÄ±kamaya ArtÄ±k Para Vermeyin

23.08.2010 - 12:44 | Son GÃ¼ncelleme:

Åžebeke suyuna yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ kazandÄ±ran sistemle oto yÄ±kamaya artÄ±k para vermeyin.

Oto yÄ±kamaya gitmeden hemen evinizin Ã¶nÃ¼nde aracÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l yapabilirsiniz! GÃ¼Ã§lÃ¼ basÄ±nÃ§ Ã¶zelliÄŸi sayesinde en zor kirleri dahi Ã§Ä±karÄ±r. Her tÃ¼rlÃ¼ hortuma uyumlu kolay baÄŸlantÄ±. Uzun alÃ¼minyum borusu, paslanmaz Ã§elik basÄ±nÃ§ kolu, ve ikinci bir uÃ§ aparatÄ± ile hayatÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak harika bir alet.

Â 

Â 

Normal ÅŸebeke suyu Water Jet'e gelir. Water Jet'in gÃ¼Ã§lÃ¼ basÄ±nÃ§ uygulama mekanizmasÄ± sayesinde suyu 20 metreye kadar tazyikli bir ÅŸekilde pÃ¼skÃ¼rtÃ¼r.

Â 

Oto yÄ±kamanÄ±n yanÄ±nda binanÄ±zÄ±n 2'ci, 3'cÃ¼ ve hatta 4'cÃ¼ katÄ±na kadar olan dÄ±ÅŸ cepheleri, panjurlarÄ±, pencereleri, dÃ¶ÅŸeme taÅŸ aralarÄ±nÄ±, havuz kenarlarÄ±nÄ±, halÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kÄ±sacasÄ± temizlemekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her yeri zorlanmadan temizleyebilirsiniz. Ayarlanabilir basÄ±nÃ§ kolu sayesinde bahÃ§enizi ve Ã§iÃ§eklerinizi bile sulayabilirisiniz.Â Â

Â 

Hemen satÄ±n almak iÃ§in tÄ±klayÄ±n!Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Etiketler:
    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

    Sayfa BaÅŸÄ±

    © Copyright 2019
    HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.