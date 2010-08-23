Oto YÄ±kamaya ArtÄ±k Para Vermeyin

Oto yÄ±kamaya gitmeden hemen evinizin Ã¶nÃ¼nde aracÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l yapabilirsiniz! GÃ¼Ã§lÃ¼ basÄ±nÃ§ Ã¶zelliÄŸi sayesinde en zor kirleri dahi Ã§Ä±karÄ±r. Her tÃ¼rlÃ¼ hortuma uyumlu kolay baÄŸlantÄ±. Uzun alÃ¼minyum borusu, paslanmaz Ã§elik basÄ±nÃ§ kolu, ve ikinci bir uÃ§ aparatÄ± ile hayatÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak harika bir alet.

Â

Â

Normal ÅŸebeke suyu Water Jet'e gelir. Water Jet'in gÃ¼Ã§lÃ¼ basÄ±nÃ§ uygulama mekanizmasÄ± sayesinde suyu 20 metreye kadar tazyikli bir ÅŸekilde pÃ¼skÃ¼rtÃ¼r.

Â

Oto yÄ±kamanÄ±n yanÄ±nda binanÄ±zÄ±n 2'ci, 3'cÃ¼ ve hatta 4'cÃ¼ katÄ±na kadar olan dÄ±ÅŸ cepheleri, panjurlarÄ±, pencereleri, dÃ¶ÅŸeme taÅŸ aralarÄ±nÄ±, havuz kenarlarÄ±nÄ±, halÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kÄ±sacasÄ± temizlemekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her yeri zorlanmadan temizleyebilirsiniz. Ayarlanabilir basÄ±nÃ§ kolu sayesinde bahÃ§enizi ve Ã§iÃ§eklerinizi bile sulayabilirisiniz.Â Â

Â

Hemen satÄ±n almak iÃ§in tÄ±klayÄ±n!Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â