'Otizmli müzik dehası'na üniversite yolu

Mozart, Beethoven, Chopin gibi referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya dökebilen 'mutlak kulak'a sahip otizmli Raci adına babası Prof. Dr. Cengiz Demir'in üniversite aleyhine açtığı dava, İzmir 6. İdare Mahkemesinde görüldü.

Yetenek sınavında ilk ve ikinci aşamayı da geçen ancak sınav notu açıklanmayan Raci Demir'in okula kaydının yapılmadığı, engelli bireylere tanınan 3 kişilik kontenjandan birinin de boş bırakıldığı iddiasıyla açılan davada, mahkeme sınav sonucunda hukuka aykırılık olduğu gerekçesiyle 'yürütmeyi durdurma kararı' verdi.

Oy birliğiyle alınan kararda, "davacının 3. sıradan başarılı sayılarak kendisine kesin kayıt hakkı verilmesi gerekirken her iki sınav ortalamasının 50 puanın altında kaldığı gerekçesiyle başarısız sayılarak kesin kayıt hakkı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kararda ayrıca "otizm spektrum bozukluğu olan Demir'in özel yetenek sınavında başarısız sayılarak kendisine kayıt hakkı tanınmamasına ilişkin işlemin" durdurulması istendi.





KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Demir, oğlunun tam perde müzik kulağına sahip olduğunu ve California Üniversitesi'nin 'Perfect Pitch' adı verilen tam puanına yakın notlar aldığını, notalarına bakmadan sayısız parçayı piyanoda çalabildiğini belirtti.

Raci Demir'in hiçbir kursa gitmeden YGS taban puanını geçtiğini ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazandığını anlatan Demir, 21-23 Ağustos tarihlerinde DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği sınavına giren oğlunun ikinci sınava da davet edildiğini söyledi.

İlk sınavı geçmeden ikinci sınava girmesinin yönetmelik gereği mümkün olmadığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Raci yerleştirme sınavına girdi. Sonuçlar açıklandığında kazanmadığını gördük. Sınav performansı iyiydi ama notları da açıklamadılar. Son olarak 1 kişilik kontenjanın boş bırakılmasına karşın oğlumun 1. yedekte bırakıldığını gördük. Derhal kaydının yapılması için dava sürecini başlattık. İzmir 6. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı verdi, kararı da üniversitenin hukuk müşavirliğine gönderdi."

DEÜ'nün de itiraz hakkının bulunduğunu söyleyen Demir, en kısa sürede resmi işlemleri tamamlayacaklarını belirtti.

Demir, yürütmeyi durdurma işlemi doğrultusunda oğlunun müzik öğretmenliği bölümüne kaydının yapılacağını, ilgili belgeleri, mahkeme kararını DEÜ Rektörlüğüne avukatları aracılığıyla ilettiklerini açıkladı.

"AİLELER MÜCADELEYİ BIRAKMASIN"

Otizmli oğlunun eğitimi konusunda ilkokuldan bu yana sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken Cengiz Demir, "Otizmli bireylere yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırma mücadelesi veriyoruz. Otizmlilere 'gerizekalı' gözüyle bakıyorlar. Oysa Raci güzel sanatlar lisesini 5. olarak bitirdi" dedi.

Demir, Raci'nin diğer otizmliler için de umut kaynağı olabileceğini söyleyerek, "Aileler mücadeleyi bırakmasın, yılmasın, çocuklarının peşinde olsunlar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na da teşekkür ediyorum, defalarca aradılar. İşin takipçisi oldular. Biz Raci'nin müzik öğretmeni olmasını beklemiyoruz. Sosyalleşmesini ve topluma yararlı birey olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Okulun bahçesinde dolaşan Raci Demir, üniversite ortamını ve öğrencileri çok sevdiğini söyledi. DEÜ yetkilileri ise yargı kararı doğrultusunda hareket edeceklerini, üniversitenin hukuk servisinin konuyu incelediğini ve alınacak karar doğrultusunda kayıt işleminin gerçekleştirilebileceğini belirtti.