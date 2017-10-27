Otizmli çocuklara etkili eğitim

Otizm, sosyal etkileşim ve iletişim sorunları yaşatan, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan zihinsel bir gelişim bozukluğu. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile nitelikli özel eğitim. Fakat otizmli bireylerin ihtiyaç duyduğu eğitim süreci hem zor hem de pahalı. İşte bu süreci kolaylaştırmak için, Zafer Elcik ve arkadaşları oyun temelli bir uygulama geliştirildi. Adı Otsimo…

Resmi rakamlar tam olarak bilinmese de sivil toplum kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre Türkiye’de otizmli çocuk sayısı 350 binin üzerinde. Bu çocukların birçoğu ihtiyaç duyduğu özel eğitime erişemiyor. Otsimo, çocukların eğitimlerine ücretsiz destek olarak, engelsiz yaşıtlarıyla birlikte eğitim alabilecekleri kaynaştırma okullarına devam etmelerini amaçlıyor. Uygulama, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Otsimo’daki oyunlar Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behaviour Analysis) denilen özel bir eğitim metodolojisi kullanılarak hazırlanıyor. Her oyun bir pedagog ve özel eğitim öğretmeniyle birlikte test ediliyor daha sonra kullanıcılara sunuluyor.

Bugün Otsimo, Türkiye’de ve dünyada 10 binin üzerinde otizmli birey tarafından kullanılıyor. Aileler de uygulamayı kullandıktan sonra çocuklarındaki değişimi fark ettiklerini dile getiriyorlar.