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Otizmli çocuklara etkili eğitim

27.10.2017 - 15:45 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “olağanüstü kişilerin sıra dışı öykülerini” anlattığı “Fark Yaratanlar” programının dokuzuncu sezonunun ilk Fark Yaratan’ı Otizmli çocuklar için etkili bir eğitim fırsatı sunan Otsimo uygulaması oldu.

Otizm, sosyal etkileşim ve iletişim sorunları yaşatan, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan zihinsel bir gelişim bozukluğu. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile nitelikli özel eğitim. Fakat otizmli bireylerin ihtiyaç duyduğu eğitim süreci hem zor hem de pahalı. İşte bu süreci kolaylaştırmak için, Zafer Elcik ve arkadaşları oyun temelli bir uygulama geliştirildi. Adı Otsimo…

Resmi rakamlar tam olarak bilinmese de sivil toplum kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre Türkiye’de otizmli çocuk sayısı 350 binin üzerinde. Bu çocukların birçoğu ihtiyaç duyduğu özel eğitime erişemiyor. Otsimo, çocukların eğitimlerine ücretsiz destek olarak, engelsiz yaşıtlarıyla birlikte eğitim alabilecekleri kaynaştırma okullarına devam etmelerini amaçlıyor. Uygulama, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Otsimo’daki oyunlar Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behaviour Analysis) denilen  özel bir eğitim metodolojisi kullanılarak  hazırlanıyor.  Her oyun bir pedagog ve özel eğitim öğretmeniyle birlikte  test ediliyor daha sonra kullanıcılara sunuluyor.

Bugün Otsimo, Türkiye’de ve dünyada 10 binin üzerinde otizmli birey tarafından kullanılıyor. Aileler de uygulamayı kullandıktan sonra çocuklarındaki değişimi fark ettiklerini dile getiriyorlar.

Zafer Elcik kendi hikayesinden yola çıkarak otizmli bireylerin eğitimlerine destek olan Otsimo uygulamasını geliştirdi. Bu uygulamayla, otizmli bireylere ve onların ailelerine dokundu. Böylece, hem kendi hayatında hem de otizmli bireylerin dünyasında kocaman bir fark yarattı.

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