 Othersapp, kendi ayağı üzerinde duran öğrenciler

Othersapp aslında fiili olarak işleyen bir sistemin vücut bulmuş hali gibi geldi bize. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu yorumu ve fikrin doğuş aşamasını?

Others; bireysel ve kurumsal işleriniz için yetenekli üniversite öğrencileri bulabileceğiniz bir web sitesi. Kişiler; çeviri, kartvizitleri dijitale aktarma, broşür dağıtma, tasarım veya yazılım entegrasyonları gibi işlerini üniversite öğrencilerine yaptırarak zaman kazanabiliyorken üniversite öğrencileri de kendi zamanlarına ve yeteneklerine uygun tek seferlik işler yaparak para kazanabiliyorlar. Üniversite öğrencisi olarak kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak başlattığımız Others, spesifik olarak öğrenci evindeki mutfağımızda elektrik duyunun bozulup bunu 6 ay kadar yaptırmayışımızla aklımıza geldi. Basit bir bozulma olduğu için ustaya yüksek paralar vermek istememiştik, öğrenci bir arkadaşımızın yapabileceğini düşünmüştük. Ancak arkadaşımızla vaktimiz finaller, vizeler derken hiç uymadı ve yaptıramadık. Bunun sonucu olarak böyle bir fikir ortaya çıktı. Buradan başlangıçla ortaya çıkan fikir, insanların ihtiyaçlarına göre daha da çeşitlendi. Artık küçük tamir işlerinden öte, içerik oluşturma, çeviri, proje yardımı, grafik-tasarım ve bizim bile hiç hayal etmediğimiz inanılmaz spesifik işler tamamlanabiliyo r. Özellikle belirli alanlarda yetenekleri olan üniversite öğrencileri, kendi zamanlarına uymayan, düşük ücretler aldıkları part-time garsonluk, barmenlik gibi işleri yapmak zorunda kalmayarak yepyeni bir para kazanma alanıyla tanışmış oluyorlar. İşlerini yaptırmak isteyen kişiler, iş ilanlarını yayınladıktan sonra en geç bir saat içerisinde işlerini yapabilecek en az 10 aday görüntüleyebiliyor ve öğrencilerin profillerini, puan&yorumlarını görüntüleyerek aralarından dilediğini seçebiliyor. Kişiler zaman kazanırken bir taraftan da üniversite öğrencilerine para kazandırmış oluyorlar. Dolayısıyla aslında bir sosyal faydanın gerçekleşmesine katkıda bulunuyorlar.

Bir taraftan da ucuz iş gücünü meşrulaştırdığı gibi bir düşünce de uyanıyor insanın aklında. Siz bu düşünceyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim asıl amacımız öğrencilerin yeteneklerini, potansiyellerini açığa çıkarmak ve iş gücüne katılmalarını, kendi ayakları üzerinde durabilir hale gelmelerini sağlamak. Tamamen üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekibiz ve öğrencilerin düşük ücretlerle çalıştırılmasını biz de istemeyiz. Others’ta ilanların bütçelerini görev açan kişi belirliyor ve bir Türkiye gerçeği olarak düşük bütçelerle iş yaptırmak isteyen çok fazla insan var. Her ne kadar gelen işler birbirinden spesifik işler olsa da her iş bütçesi için alt limitler belirlemek ve her iki tarafın memnun kalacağı şekilde ilerlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

En çok kimler uygulamayı kullanıyor, en çok iş talebi hangi sektörde doğuyor?

Others’ı kullanan en büyük kitle çoğunlukla startuplar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve günlük işlerini biriktiren, erteleyen veya başkasına yaptırmak isteyen kişiler. Startuplar ve işletmelerin spesifik işleri için yeni eleman almak yerine proje bazlı çalışmalara yatkınlıkları her geçen gün artıyor. SEO uyumlu blog yazısı, e-ticaret siteleri için banner/grafik hazırlanması, broşür dağıtımı ve yazılım entegrasyonları en çok gelen görev talepleri arasında bulunuyor.

Aslında bildiğimiz ve çok popüler, benzer freelance iş siteleri de var. Sizin uygulamanız üniversite öğrencisi odaklı olmasıyla bir adım öne çıkıyor gibi gözüküyor. Siz farkınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve üniversitelilerin bu uygulama ile sağladıkları ekstra avantaj nedir?

Türkiye’de ve dünyada freelancer siteleri çok fazla var. Ancak bizim ayrıldığımız noktalardan en önemlisi sizin de belirttiğiniz gibi üniversite öğrencilerine para kazandırıyor oluşumuz. Görevi veren kişiler aynı zamanda sosyal bir etki yarattıklarının da farkındalar. Hatta bazen, “öğrenci yapacaksa bütçeyi arttıralım,” diyenler bile oluyor. Bunun yanı sıra işleyiş olarak freelance sitelerinden ayrılıyor. Freelancer sitelerinde satıcılar ilan çıkarken othersapp.com’da ihtiyacı satın alım yapacak kişinin kendisi belirliyor ve bütçesi, son teslim tarihi gibi detaylar ile birlikte yaptırmak istediği işini ilana koyuyor. Aynı zamanda freelance siteleri yalnızca online işlerle sınırlıyken othersapp.com’da üniversite öğrencilerine offline’da da yapabilecekleri görevler verebiliyorsunuz. Yeni olarak başladığımız bir alan da şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik kurumsal görevler kısmı. Bu nokta da freelance sitelerinden farklı olarak yayınladığınız bir göreviniz için birden çok sayıda üniversite öğrencisi ile çalışma imkanınız bulunuyor.

Fikrin doğuşundan itibaren eminiz ki belli hedefler koyarak ilerlemişsinizdir. Şu anda o hedeflerin neresindesiniz?

Fikri ilk olarak ortaya çıkardığımızda e-mail gruplarıyla test etmiştik. Bu noktada pazarın varlığını kanıtladıktan hedefimiz sonra ve kullanıcılan ihtiyacına yönelik yeni bir ürün çıkarmak oldu. Web sitemizi yayına aldık ve şimdi sırada uygulamamızı piyasaya sürerek Türkiye’ye, ardından dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmak hedeflerimiz arasında. Şu anda 66 farklı ilden kullanıcılarımız bulunmakta.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı