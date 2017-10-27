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    Otellere ÅŸok fuhuÅŸ operasyonu! 84 gÃ¶zaltÄ±

    Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) -Â
    27.10.2017 - 13:54 | Son GÃ¼ncelleme:

    TRABZONâ€™da AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan 4 otel ve 2 ayrÄ± iÅŸyerine dÃ¼zenlenen operasyonda, fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len 42â€™si yabancÄ± uyruklu 70 kadÄ±n ile â€™fuhuÅŸa teÅŸvik etmek ve fuhuÅŸ iÃ§in yer temin etmekâ€™ suÃ§larÄ±ndan 14 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 84 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kendi Ã¼lkelerindedoktor, avukat ve mÃ¼hendis olduklarÄ± tespit edilen yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlar sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.

    Trabzon Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin yaptÄ±klarÄ± istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, kentteki bazÄ±otel ve iÅŸ yerlerindeyabancÄ± uyruklu kadÄ±nlarafuhuÅŸ yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, kentte 4 otel ve 2 restorana son 10gÃ¼n iÃ§ersinde operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi. Operasyonlarda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 42â€™si yabancÄ± uyruklu 70 kadÄ±n ile â€™fuhuÅŸa teÅŸvik etmek ve fuhuÅŸ iÃ§in yer temin etmekâ€™ suÃ§larÄ±ndan aralarÄ±nda iÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve sahiplerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 14 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 84 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    FUHUÅž YAPANLAR AVUKAT, DOKTOR Ã‡IKTI

    GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nda bulunan Ã–zbekistan, Tacikistan ve GÃ¼rcistan uyruklu kadÄ±nlarÄ±n ifadelerinde, kendi Ã¼lkelerinde avukat, mÃ¼hendis ve doktor olduklarÄ±nÄ±, ancak ekonomik sorunlar nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™ye geldikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

    GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 84 ÅŸÃ¼pheliden yabancÄ± uyruklu 42 kadÄ±n iÅŸlemleri sonrasÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilirken, diÄŸer 28 kadÄ±n para cezasÄ± ve adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±. Operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸletme sahibi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 14 ÅŸÃ¼pheliden 7â€™si â€™fuhuÅŸa teÅŸvik, aracÄ±lÄ±k ve zorlamaâ€™ suÃ§larÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, diÄŸer 7â€™si ise adli kontrol ÅŸartÄ± uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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