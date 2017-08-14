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Otellere açık büfe ekipmanı üretiyor

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 22:32Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:33

TEMELLERİ 1967 yılında atan Narin Madeni Eşya Sanayi, Türkiye’de züccaciye ve endüstriyel mutfak sektöründe yatırımları arttırıyor.

1000 farklı ürün ile 9 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Narin Madeni Eşya Kurucu Ortakları Aydın Narin ve Adnan Narin, şu bilgileri verdi: “Çatal, kaşık ve bıçağın yanında çaydanlık, cezve, çay seti ve tencere üretiminde öne çıktık. Daha sonra ürün gamını çeşitlendirdik. Ceviz ve püre makinesi, kabak oyacağı gibi Türkiye’de üretimi pek yaygın olmayan mutfak aletleri üretimine başladık. Bugün otel ve restoranlara açık büfe ekipmanları da üretiyoruz. Bu alandaki yatırımlarımız da her geçen gün artıyor.”

Etiketler: Narin Madeni Eşya Sanayi , gazetehaberleri , Aydın Narin
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