Otellere açık büfe ekipmanı üretiyor

1000 farklı ürün ile 9 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Narin Madeni Eşya Kurucu Ortakları Aydın Narin ve Adnan Narin, şu bilgileri verdi: “Çatal, kaşık ve bıçağın yanında çaydanlık, cezve, çay seti ve tencere üretiminde öne çıktık. Daha sonra ürün gamını çeşitlendirdik. Ceviz ve püre makinesi, kabak oyacağı gibi Türkiye’de üretimi pek yaygın olmayan mutfak aletleri üretimine başladık. Bugün otel ve restoranlara açık büfe ekipmanları da üretiyoruz. Bu alandaki yatırımlarımız da her geçen gün artıyor.”