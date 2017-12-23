‘Otellerde yer bulmakta zorlanacağız’

2017 yılı uluslararası pazarların Türkiye’ye yeniden yüzünü çevirdiği bir yıl oldu. 2016 yılında neredeyse tamamen kaybolan Rus pazarının, 2017 yılında Türkiye’ye 4.5 milyon seviyelerinde bir dönüş yaptı. Bunun neticesinde de doluluklar ciddi oranda arttı. Turizm sektörü temsilcileri 2018 için gelen taleplerde de ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. İç pazarda Ramazan Bayramı ve eylül ayının ilk günlerini kapsayan ve yüksek sezon olarak tanımlanan zaman aralığında, özellikle Antalya’da oda bulmakta güçlük çektiklerinin altını çizen Etstur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, “2016 yılı ile kıyaslandığında çok daha iyi bir yıl geçirdik. 2017 yılının sonunda, misafir sayısında yüzde 15, ciroda ise yüzde 25 gibi bir artış sağladık” dedi.

TALEP ETKİLİYOR

2017’nin Rus pazarının canlandığı, Avrupa pazarında ise hafif bazı düşüşlerin yaşandığı bir yıl olarak dikkat çektiğini söyleyen Özbek, “O yüzden 2017 sektör için bir düşüş yılı olarak yorumlanabilir. Ancak buna rağmen dolulukların arttığı bir yıl da oldu. 2018 ise Rusça konuşulan tüm ülkelerden Türkiye’ye yönelik bir yoğunluk var. BDT pazarında da ciddi planlamalar var. Avrupa’nın da 2017’deki rakamların altında seyretmeyeceği ve ciddi artışların olduğu yönünde. Yurtdışı pazarlardan Türkiye’deki otellere yönelik talep yoğunlukları arttırdı ve iç pazar kontenjanlarını etkiledi” dedi. 2018 yılının, yüzde 40 - 50 artış hedeflemenin gerçekçi olmayacağı bir yıl olduğunu belirten Özbek, “2018, yer bulmakta çok güçlük çekeceğimiz bir yıl olarak karşımıza çıkacak. İç pazar kontenjanlarının önceki yıllardaki kadar bol olmayacağını düşünüyorum. Son dakika misafirleri açısından da değil istedikleri oteli bulmak, herhangi bir otelde bile yer bulmanın zorlaşacağı bir yıl olacağını söylemek mümkün. İlk sinyaller bize bunu gösteriyor” dedi.

1.5 MİLYON TATİLCİ

2017 yılında özellikle Rus pazarının Antalya’da yoğunluk sağlamasıyla Etstur’un Ege Bölgesi’nde çok fazla oda bulduğunu belirten Suat Özbek, “Bir yıl boyunca, özellikle 1 Nisan-31 Ekim arasında yaptığımız yaz sezonu satışlarında, dağılım yüzde 60 Antalya, yüzde 40 Ege Bölgesi olarak gerçekleşti. Bu yıl Antalya’daki dolulukların artması sebebiyle bu oranların yüzde 51 Ege Bölgesi, yüzde 49 Antalya seviyesine geri geldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla yerli misafir fiyat avantajını yakaladığında Ege Bölgesi’ne kaymış oldu. 2017 Etstur olarak değerlendirdiğimizde, 1 milyon 500 bin misafir sayısına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Özetle 2017 bu şekilde tamamladığımız bir yıl olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

SUNİ FİYATLARA DİKKAT

Erken rezervasyon kampanyalarının kasım ayı ortasında başladığını, indirim oranlarının her ay yüzde 5 gerileyerek devam ettiğini söyleyen Suat Özbek, doluluk oranları dikkate alındığında erken rezervasyon yapmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özbek, “Son dakikada kontenjanların dolması ve yüksek fiyatlarla karşılaşma olasılığı var. Erken rezervasyon yapanlar sezonda yer bulmakta güçlük yaşamayacak. Mayıs ayı geldiğinde piyasada hala kasım ayındaki afişe indirim oranlarının devam ediyor olması da gerçekçi olmaz. Bu fiyatlandırmanın gerçek olmadığı, suni olduğu anlamına geliyor. Yani kasım ayında da, nisan ayında da yüzde 50 indirim olmaz” dedi. Erken rezervasyon sigortası hakkında da bilgi veren Özbek, “Özellikle çalışan kesimdeki misafirlerimiz, 6 ay gibi ileri bir tarihe yönelik tatil planı yapma konusunda zorlanabiliyor. Sigorta sistemimiz ile toplam konaklama bedelinin sadece yüzde 1’ini bağlayarak 72 saate kadar koşulsuz iptal hakkı tanıyoruz” dedi.

DÖVİZ KURLARI YÜZDE 15 ZAM GETİRDİ

Son dönemlerde döviz kurunun ciddi oranda arttığını dile getiren Suat Özbek, “Geçen yıl bugün ile bu yılı kıyasladığımızda dolar bazında TL’nin yüzde 31 kayba uğradığını, doların değerlendiğini gözlemliyoruz. Bu bağlamda fiyatlara minimum yüzde 15-20 zam geldi. Özbek, “Bu yıl, 2017 fiyatlarını bulmak mümkün değil. Yine de erken rezervasyon kampanyalarında ilk dönem sonunda geçen yıla göre yüzde 60 artış oldu” dedi.

ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

DÜNYADA değişen seyahat alışkanlıklarını Etstur olarak görmezden gelemeyeceklerini kaydeden Suat Özbek, “2017’de test mahiyetinde hayata geçirdiğimiz ve yavaş yavaş tanıtımına başladığımız Odamax.com projesi, 2018’deki önceliklerimiz arasında. Dünyanın dört bir köşesinden konaklama alternatifleri sunduğumuz Odamax.com, hem iş hem de tatil amaçlı tüm seyahatlere konfor katacak sayısız tesis alternatifi ile hizmet veriyor” ifadelerini kullandı. 2018’de sunacakları yeniliklerden birinin de ‘dinamik paketler’ olduğunu vurgulayan Özbek, “Bu yeni sistemle tatilcilere diledikleri hava yolu ve diledikleri oteli seçerek kendi paketlerini oluşturabilme imkanı sağlıyoruz” dedi.