Otelden foto diye kandırdı

Fotoğrafın Lübnanlı yönetmen ve komedyen Charbel Halil’in işi olduğu anlaşıldı. Riyad’da gözaltına alınan ve her biri milyarlarca dolara hükmeden prens ve bakanların Riyad’daki Ritz Carlton otelinde tutulduğu bildirilmişti. Suudi yetkililer hali hazırda 201 kişinin sorgulandığını, 100 milyar dolarlık bir yolsuzluğun söz konusu olduğunu belirtmişti. Ancak gözaltındaki isimlerin durumu hakkında bir açıklama yapılmadığı gibi, gizlice çekildiği anlaşılan kısa bir videodan başka görüntü de paylaşılmamıştı.