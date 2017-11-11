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    Otelden foto diye kandırdı

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 23:07 | Son Güncelleme:

    SOSYAL medyada paylaşılan ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da tutulan Suudi prenslere ait olduğu iddia edilen fotoğrafın kaynağını Lübnan medyası ortaya çıkardı.

    Fotoğrafın Lübnanlı yönetmen ve komedyen Charbel Halil’in işi olduğu anlaşıldı. Riyad’da gözaltına alınan ve her biri milyarlarca dolara hükmeden prens ve bakanların Riyad’daki Ritz Carlton otelinde tutulduğu bildirilmişti. Suudi yetkililer hali hazırda 201 kişinin sorgulandığını, 100 milyar dolarlık bir yolsuzluğun söz konusu olduğunu belirtmişti. Ancak gözaltındaki isimlerin durumu hakkında bir açıklama yapılmadığı gibi, gizlice çekildiği anlaşılan kısa bir videodan başka görüntü de paylaşılmamıştı.

    Etiketler: Suudi Arabistan , gazetehaberleri
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