Otel yatırımları yılın ilk yarısında yüzde 13.5 arttı

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, ilk altı ayda 38 ilde toplam 101 otel, 16,000 yatak kapasitesi ile 1.68 milyar TL'lik yatırım tutarı karşılığında teşvik belgesi aldı.

Ancak rekor yılı olan ve ilk yarısı itibarıyla 2.75 milyar TL'lik yatırıma imza atılan 2014 rakamlarına hâlâ ulaşılamadı.

Yatırımlarda bu yıl asıl yükseliş Haziran'da gerçekleşirken, Haziran ayı özelinde yatırımlar yüzde 190 artış kaydetti. Haziran'da yedi ilde toplam 2,379 yataklı 13 otel projesi için teşvik miktarı 268 milyon TL oldu.

Yılın ilk yarısında yapılan yatırımlarda Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla öne çıkarken; bu illerde 9'ar otel projesi teşvik aldı. Ortadoğu'dan gelen turist sayısındaki artışla birlikte Karadeniz'deki yatırımlardaki sıçrama dikkat çekerken, ilk altı ayda Trabzon'da yatırım tutarı 100 milyon lirayı bulan yedi otel projesi için teşvik başvurusunda bulunuldu.

Karadeniz'deki yatırımların kontrollü şekilde yapılması gerektiğini belirten

Karadeniz'de önümüzdeki dönemde otel arzının talebin üzerinde olabileceğine dikkat çeken TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu durumun birçok yatırımın atıl kalmasına neden olabileceğini belirterek, bu bölgedeki yatırımların kontrollü şekilde yapılması uyarısıda bulundu.