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    Otel sahibine tahliye yok

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    16.10.2017 - 22:25 | Son Güncelleme:

    Kumkapı’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada otelin ortağı ve mesul müdürü Tuncay Doğan ilk kez hâkim karşısına çıktı. “Taksirle ölüme ve taksirle yangına neden olma” suçundan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Doğan’ın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

    Yangında hayatını kaybeden Şehiyde Celepci’nin eşi Erkan Celepci’nin avukatı, “Sanık avukatları, maddi ve manevi zararları karşılamak üzere talepte bulundular. Müvekkilim kabul etmedi. Sanıktan şikâyetçiyiz” dedi.

    Duruşmada tanık olarak dinlenen resepsiyon görevlisi Ahmet Karpuzoğlu “Otelde otomatik devreye giren yangın sistemi vardır. Yangın merdiveni mevcuttur. Kapılar açıktı” diye konuştu. Diğer tanık Yüksel Körpe ise otelde teknik işlerle ilgili olarak çalıştığını ifade ederek “Yangından 3.5 ay önce ana pano olmak üzere elektrik aksamlarının bakımı özel bir mühendislik şirketi tarafından yapıldı. Yangın merdivenleri var” dedi. Doğan’ın tahliye talebini reddeden mahkeme, yangında hayatını kaybedenlerin otopsi raporlarının gönderilmesi ve şikâyetçilerin dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    ‘YANGIN MERDİVENİ KİLİTLİ’

    Kumkapı’da 13 Haziran günü Skalion Hotel’in giriş katında çıkan yangın sonucu üç kişi odalarında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otelin yangın merdivenlerinin kilitli olduğu iddia edilmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , otel
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