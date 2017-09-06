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    Otel restoranında silah sesleri! Müşteriler vuruldu...

    AA
    06.09.2017 - 07:50 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 07:51

    Bolu'da restoran işletmecisi ile müşterileri arasında yaşanan kavgada 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Kılıçarslan Mahallesi mevkisindeki bir otelin restoran bölümünde yemek yiyen G.Ç. ile işletme sahibi İ.B. arasında arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma büyüdü, işletme sahibi İ.B., G.Ç.'yi tabancayla her iki bacağından vurdu.

    YEMEK YERKEN VURULDU

    Tarafları ayırmaya çalışırken bacağına kurşun isabet eden N.A'nın yanı sıra A.A. da restoranda yemek yerken seken bir kurşunla elinden yaralandı.

    Yaralılar, restorandaki bazı vatandaşlar tarafından araçlarıyla çevredeki hastanelere götürüldü.

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan N.A. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alınan G.Ç. ve A.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İşletme sahibi İ.B. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Etiketler: Bolu , otel , restoran
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