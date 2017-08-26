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    Otel odasında şüpheli ölüm

    İHA
    26 Ağustos 2017 - 08:10Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 08:10

    İzmir'in Konak İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otel odasında fenalaşan 27 yaşındaki genç ölü bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Emrah Kızılaslan dün gece saat 02.10 sıralarında Basmane Meydanı'nda bulunan bir otele geldi. Otel görevlisine bir gece kalacağını belirtip odasına çıkan Kızılaslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle odasında fenalaşarak yere yığıldı. Aradan geçen uzun bir süre sonra otel görevlisi akşam saatlerinde Kızılaslan'ın odayı boşaltması için telefonla aradı. Fakat genç telefonlara cevap vermeyince, odasına gitti.

    Otel görevlisi, Kızılaslan'ın defalarca kapısını çalmasına rağmen kapıyı açmayınca, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, odanın kapısını çilingire açtırdı. Odaya giren ekipler, gencin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

    Otele intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kızılaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Otel odasında şüpheli ölüm

     

    Etiketler: Emrah Kızılaslan , İzmir , Konak
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