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    Otel odasında ele geçirildi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    13.11.2017 - 16:01 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, Ukraynalı T.K’nın kaldığı otel odasına yapılan baskında, 8 kilo 758 gram mors dişleri ve 19 parça 7 kilo 685 gram farklı hayvanlara ait kemikler ele geçirildi.

    Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonda, kaçakçılık yaptığından şüphelenilen Ukraynalı T.K. takibe alındı. Yapılan takibin ardından T.K Fatih’te gözaltına alındı.

    Otel odasında ele geçirildi

    Aynı anda kaldığı otel odası da basıldı. Yapılan aramada 6 parça 8 kilo 758 gram mors dişleri, 19 parça 7 kilo 685 gram farklı hayvanlara ait kemikler, 4 kilo kehribar tespih, 10 kilo 75 gram kehribar tespih taşı, 145 adet bin 600 gram gümüş yüzük ele geçilirdi. T.K’nın, mors dişleri ve hayvan kemiklerini yurt dışından kaçak yollardan getirdiği ve piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi.

    T.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

    Otel odasında ele geçirildi

    Etiketler: mors dişi
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