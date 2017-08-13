MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Otel aşçısı duşta ölü bulundu

    Otel aşçısı duşta ölü bulundu

    İHA
    13 Ağustos 2017 - 10:07Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 10:56

    Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde aşçı olarak çalışan 27 yaşındaki genç, gece vardiyasından sonra girdiği duşta ölü bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde aşçı olarak çalışan Ramazan Karakuş (27), dün gece vardiyasından çıkarak sabah saat 07.00 sıralarında duşa girdi. Karakuş, oteldeki soyunma odalarında bulanan duştan bir saat geçmesine rağmen dışarı çıkmadı.

    Durumdan şüphelenen arkadaşları, seslenmelerine cevap alamayınca banyonun kapısını açtı ve genci yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı muayene sonucunda Ramazan Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Karakuş’un cenazesi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu gönderildi.

    Etiketler: Antalya , Kemer , aşçı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri