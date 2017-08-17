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    ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri başladı... Son gün ne zaman?

    AA
    17 Ağustos 2017 - 11:31Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:31

    Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri için başvurular alınmaya başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ana sayfasından yaptığı duyuruda 2017-ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerinin bu ay içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Peki Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri için son gün ne zaman?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun 8.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları, 17-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 

    ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 25 Ağustos'ta saat 23.59'da sona erecek.

    8 TERCİH HAKKI VAR
    Başvuruları kabul edilen adaylar, en gezle sekiz tercih yapabilecek. Bu tercihler, belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapılabilecek. Ayrıca engelli adaylar, tabloda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edemeyecek.

    Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, 25 Ağustos'ta saat 23.59'a kadar tercihlerini değiştirebilecek.

    Etiketler: ÖSYM , Milli sporcu , tercih , ÖSYS , yerleştirme , Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri
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