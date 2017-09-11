ÖSYM’nin takvimine göre… LYS ek yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

LYS boş kontenjanlarının açıklanması ardından ek yerleştirme süreci başladı. Boşta kalan adaylar için LYS ek yerleştirme tercih işlemler 29 Ağustos’ta başlayarak 5 Eylül’de sona erdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Üniversiteye kayıt olmak isteyen binlerce adayın son umudu olan LYS ek yerleştirmelerinin sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' sayfasından duyurulacak. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçlar için net tarih verdi mi?



Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos’ta sona eren LYS ek yerleştirme tercih işlemlerinin sonuçları 5 Eylül 2016’da açıklanmıştı. ÖSYM 2016 takvimine göre sonuçların 6 gün içerisinde açıklanmış olması bu yıl için de beklenti oluşturdu. Üniversite adayları 2017 LYS ek yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanma ihtimaliyle sık sık ÖSYM’nin ‘AİS’ sayfasını ziyaret ediyor. Ancak merkezden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.



ÜNİVERSİTELERE EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI



Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, 2017-YGS/LYS yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ



2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.