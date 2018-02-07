ÖSYM'nin sınav hizmeti verdiği yabancı dil sayısı 25 oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, merkezin bugüne kadar 23 yabancı dilde sınav hizmeti verdiğini hatırlatarak, bu sınavlar arasında Boşnakça ve Arnavutça’nın bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.

Resmi Gazete'de, ‘Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayımlanmasıyla bu eksikliğin giderildiğini belirten Özer, şöyle devam etti:

"ÖSYM artık Arnavutça ve Boşnakça’nın da dahil olduğu 25 yabancı dilde sınav hizmeti verecek. Bu dillerle ilgili sınav başvuruları 7 Şubat’ta başladı ve 15 Şubat'a kadar devam edecek. Arnavutça ve Boşnakça dilleriyle ilgili ilk sınav da 1 Nisan tarihinde yapılmış olacak."

ÖSYM Başkanı Özer, sürece destek veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat'a teşekkür etti.

RESMİ GAZETE'DEKİ DÜZENLEME

‘Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in dördüncü maddesinde yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kamuda tazminat ödenen diller arasına Arnavutça ve Boşnakça da eklenmişti.

Düzenlemeden önce kamu personeli için Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapılıyordu.