ÖSYM’den yerleştirme skandalı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 ÖSYS’de ikinci kez yanlış hesaplama yaparak özür diledi. Dün yapılan açıklamaya göre, adayların 8 Ağustos tarihinde duyurulan yerleştirmelerinde ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın dikkate alındığı tespit edildi. Yapılan güncellemeyle 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişti. 1628 aday, daha önce bir programa girmemişken yerleşir duruma geldi, bir yeri kazandığı duyurulan 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir bölüme yerleşemedi. Bu öğrencilerin çoğu imam hatip lisesi mezunu. İlgili adaylar, ÖSYM tarafından bilgilendirildi. Bazı hukukçular, kayıt yaptırılmadığından 1499 aday için kazanılmış hak olmadığını ancak manevi tazminat davası açılabileceğini belirtti. Öte yandan yerleşenlerin üniversiteye e - Kayıtları önceki gün başlamıştı.

ÖSYM: ÖZÜR DİLERİZ

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Konu ile ilgili adaylar ve kurumlar bilgilendirildi, yeni sonuçlar 12 Ağustos tarihi saat 11.00 itibariyle güncellendi. Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler bilgilerine saygıyla sunarız” denildi. ÖSYM, 14 Temmuz’da da LYS sonuçlarında 7 bin 84 adayın puanının yanlış hesaplandığını belirterek, özür dilemişti. YÖK’ten yapılan açıklamada da 18 bin 331 adayın etkilendiği belirtildi. Bunların 14 bin 94’ü aynı, 1110 adayın farklı tercihine yerleştiği açıklanırken, 1628 adayın yerleşediği, 1499 adayın ise yerleşirken yerleşemez duruma geldiği ifade edildi. Bu hatadan etkilenen 78 üniversiteye yazı gönderildiği duyuruldu.

GÜVENİLİRLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Salim Ünsal (Rehberlik Uzmanı): Bu, ÖSYM’nin 35 yıllık tarihinde hiç karşılaşmadığımız bir durum. ÖSYM’nin öğrenci bilgi sistemi çok sağlam olmalı. Bu hatalar yaptığı işin güvenirliğini olumsuz etkiliyor. Yeni düzenlemeyle 129 aday daha üniversiteye girebildi.”

Aziz Demir (Avukat): Önceden yerleşip güncellemeyle birlikte bir programa giremediği duyurulan 1499 adayın hukuksal açıdan hak kaybı olmaz. Bir hata yapılmış, düzeltilmiş. Ek yerleştirmeler de var. Ancak adaylar üniversiteye kayıt yaptırmışsa kazanılmış hak kaybı meydana geliyor. Manevi tazminat davası açabilirler.

Asuman Tokgöz Sucu (Avukat): Önceden açıklanmış bir sonuç var. Dava söz konusu olabilir. Ancak karar çıkana kadar üniversite kayıtları bitebileceğinden bu durumda çok anlamı kalmaz.

YA HAYALLER NE OLACAK?

ÖSYM’nin açıklanması Twitter’da TT (Trend Topic) oldu. Bazı tweet’ler şöyle:

Düşünsenize üniversiteye yerleştiniz diye kutlama yapıyorsunuz. İki üç gün sonra ÖSYM, tak diye hata sonucu yerleştiniz diyor. Şaka gibi

Öğrencilerin hayal kırıklıkları ne olacak? ÖSYM özür diledi diye her şey düzeldi mi?

1 dakika geç gelenler milyonlarca kez özür diledi yalvardı sınava almadınız şimdi yanlış hesaplama yapmışız özür dileriz ne demek?

Sınavda yanlış yaptığımız soruları daha sonra değiştirebilir miyiz artık saygılar sunup özür dileyerek? #ösym

Sınavlarında 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü ÖSYM ; senin yanlışların kac kişinin hayallerini yıktı? Anlatsana biraz.