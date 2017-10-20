ÖSYM’den sonuç duyurusu: Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklandığını resmi sayfası üzerinden duyurdu. 9 Eylül 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ SORGULAMA



ÖSYM'den yayımlanan duyuru şöyle:



9 Eylül 2017 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2017-Kaymakamlık) ait itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinin 9.sorusu hatalı olarak değerlendirilmiş ve iptal edilmiştir. Bu sorunun 2.5 puanlık değeri, aynı testte bulunan geçerli soruların puan değerlerine eklenerek puanlar yeniden hesaplanmış ve değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 20 Ekim 2017 günü saat 14:50’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.