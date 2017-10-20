Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>ÖSYM’den sonuç duyurusu: Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

    ÖSYM’den sonuç duyurusu: Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM( ) tarafından gerçekleştirilen kaymakamlık sınav sonuçları ‘AİS’ sayfası üzerinden erişime açıldı. İşte Kaymakamlık sınav sonuç sorgulama sayfası ve sınavla ilgili detaylar!

    ÖSYM, Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklandığını resmi sayfası üzerinden duyurdu. 9 Eylül 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

    KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ SORGULAMA

    ÖSYM'den yayımlanan duyuru şöyle:

    9 Eylül 2017 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2017-Kaymakamlık) ait itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinin 9.sorusu hatalı olarak değerlendirilmiş ve iptal edilmiştir. Bu sorunun 2.5 puanlık değeri, aynı testte bulunan geçerli soruların puan değerlerine eklenerek puanlar yeniden hesaplanmış ve değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
    Sınav sonuçları, 20 Ekim 2017 günü saat 14:50’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

     

    Etiketler: kaymakamlık sınav sonuçları
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri